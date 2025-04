Bisavô confessa ter provocado explosão em casa que desabou e matou bebê em São Paulo

Uma casa desabou na Brasilândia, zona norte de São Paulo, e matou um bebê. O bisavô da criança, Euclides, confessou ter causado uma explosão que provocou o desabamento. A neta dele, Juliana Ferreira, de 30 anos, é mãe da bebê e está internada em estado grave junto com a outra filha, de 12 anos. A residência desmoronou depois de uma explosão de gás na parte de baixo, onde morava Euclides. Uma discussão entre o avô e a neta pela cobrança do aluguel, que estaria atrasado, poderia ter motivado o crime. Ele foi preso em flagrante e a polícia fala em homicídio e lesão corporal.



