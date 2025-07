Boato termina em tragédia: idoso é preso suspeito de matar conhecido da ex em Diadema (SP)

Manoel, de 62 anos, foi preso neste sábado (26) suspeito de matar Leonardo, de 43 anos, em Diadema (SP). Segundo a polícia, uma morte fria que pode ter sido planejada. Leonardo foi supostamente vítima de um boato. A história começa quando vizinhos passam a afirmar que o homem poderia estar se relacionando com a ex-mulher de Manoel, a Veridiana, de 48 anos. Quando ela ouve esses boatos, vai até um bar onde Leonardo estava e vai tirar satisfação. Nessa hora, Manoel passa, começa a discutir com os dois, saca uma arma e atira várias vezes. Leonardo morreu na hora e Viridiana foi atingida com um tiro na mão. Acompanhe o caso.



