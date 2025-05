Braço direito de Marcola é preso na Bolívia

Um dos homens mais procurados do mundo, integrante da alta cúpula do PCC e braço direito de Marcola, foi preso na Bolívia. Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, usava documento falso para viver uma vida de luxo na cidade de Santa Cruz de La Sierra, no Paraguai. O Cidade Alerta teve acesso, com exclusividade, ao documento usado por ele. Ele foi descoberto tentando renovar o visto estrangeiro. Acompanhe.



