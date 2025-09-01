Brasileira doutoranda na Nova Zelândia desaparece após retornar ao Brasil para ver a família

A brasileira Priscila Schmitt, estudante de doutorado em Geologia na Nova Zelândia, está desaparecida desde o dia 8 de agosto em São Paulo. Ela morava no país estrangeiro há sete anos e havia retornado ao Brasil recentemente, onde desembarcou na capital paulista antes de seguir viagem para Estrela, no Rio Grande do Sul, sua cidade natal.



Segundo informações da polícia, Priscila se hospedou em um hotel em São Paulo e registrou um boletim de ocorrência após ter o celular roubado por um ciclista enquanto caminhava na Avenida Paulista. Desde então, não foi mais vista. O caso é investigado pelas autoridades.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!