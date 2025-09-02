Brasileira doutoranda na Nova Zelândia que desapareceu em SP é encontrada em hotel

A jovem Priscila Schmitt foi encontrada após mais de dez dias desaparecida. Ela estava hospedada sozinha em um hotel na região dos Jardins, em São Paulo. A delegada Ivalda confirmou que Priscila parecia desorientada, mas estava bem de saúde. Durante as investigações conduzidas pela equipe do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), imagens de câmeras foram analisadas para localizar Priscila.



A família da jovem no Rio Grande do Sul ficou sem contato. Embora ela tenha sido encontrada sem sinais aparentes de crime contra si mesma, ainda há questões pendentes sobre como se manteve durante os dias ausente. As autoridades continuam investigando detalhes adicionais para esclarecer completamente o ocorrido com Priscila.



