Brasileira é encontrada morta com sinais de violência em casa alugada no Japão

Amanda Borges da Silva, de 30 anos, foi encontrada morta no quarto de uma casa onde estava hospedada no Japão. Ela morava em São Paulo, foi fazer intercâmbio na Coreia do Sul e viajou ao Japão para assistir à Fórmula 1. Mestre em Letras, ela tinha retorno marcado para o Brasil nesta quinta-feira (1º), mas não chegou. Buscas foram feitas na casa que ela alugou e lá encontraram a brasileira morta, com sinais de violência, e objetos dela foram roubados. A família, que é de Goiás, já está em contato com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil para obter mais informações do Consulado Brasileiro no país asiático sobre as circunstâncias da morte e solicitar o repatriamento do corpo. A investigação segue em sigilo e as autoridades japonesas tentam esclarecer os detalhes do ocorrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!