Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta

Briga de trânsito termina em morte em São Paulo após motociclista ser baleado

O atirador foi identificado como Edmar Batista de Oliveira, aposentado da Secretaria da Administração Penitenciária

Cidade Alerta|Do R7

  • Google News

Uma briga de trânsito terminou em morte em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Bryan caiu da moto e tentou fugir dos disparos. O atirador foi identificado como Edmar Batista de Oliveira, aposentado da Secretaria da Administração Penitenciária. Bryan ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Edmar está foragido. Agora, a polícia faz buscas para localizá-lo. Familiares e amigos da vítima estão indignados e fizeram um protesto. Eles queimaram pneus e fecharam ruas em São Paulo após o ocorrido. Acompanhe na reportagem.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • cidade-alerta

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.