Briga de trânsito termina em morte em São Paulo após motociclista ser baleado

Uma briga de trânsito terminou em morte em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Bryan caiu da moto e tentou fugir dos disparos. O atirador foi identificado como Edmar Batista de Oliveira, aposentado da Secretaria da Administração Penitenciária. Bryan ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



Edmar está foragido. Agora, a polícia faz buscas para localizá-lo. Familiares e amigos da vítima estão indignados e fizeram um protesto. Eles queimaram pneus e fecharam ruas em São Paulo após o ocorrido. Acompanhe na reportagem.



