Briga de vizinhos: GCM dispara com arma de fogo contra casal com quem divide muro

Um conflito entre vizinhos na Grande São Paulo terminou com um disparo de arma de fogo após uma discussão na rua. O caso envolve o casal Luciana e Joás e o vizinho Roberto, agente da Guarda Municipal, com quem dividem muro há quase 20 anos. Imagens mostram Roberto podando uma árvore do casal sem autorização e há registros de pneus esvaziados, além de ameaças com ferramentas. Durante a última briga, Roberto sacou uma arma e atirou, atingindo apenas uma parede. A polícia foi acionada para investigar o caso.



