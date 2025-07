Briga de vizinhos: muro construído em frente a janela de residência causa confusão em São Paulo

Uma mulher procurou o Cidade Alerta após o “muro da discórdia” ser construído por um vizinho no Sacomã, zona sul de São Paulo. Marinez disse que a mãe, Quitéria, de 80 anos, está acamada e sofre com Parkinson em estado avançado. Olhar pela janela era o único passatempo que a idosa tinha, mas agora com o muro, ela só vê concreto. A Doutora Condomínio foi até lá com a nossa equipe para ver quem está certo na história. Acompanhe!



