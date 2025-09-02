Briga de vizinhos: síndico é flagrado agredindo morador idoso e é acusado de abuso em condomínio
Segundo relatos, ele aplica multas sem apresentar provas, impõe regras de forma arbitrária e até restringe o acesso de moradores aos apartamentos
Um síndico de um condomínio em Mogi Mirim, no interior de São Paulo, tem gerado revolta entre os moradores. Segundo relatos, ele se comporta como se fosse o dono do local, aplicando multas sem apresentar provas, impondo regras de forma arbitrária e até restringindo o acesso de moradores e proprietários aos apartamentos. Ainda há registros de agressões físicas contra condôminos, incluindo idosos.
Imagens de câmeras de segurança flagraram um episódio grave em que o síndico, de camiseta branca, aparece desferindo socos contra um morador idoso dentro do condomínio. Parte dos condôminos procuraram apoio policial e jurídico após a situação revoltante.
