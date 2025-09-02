Logo R7.com
Cidade Alerta

Briga de vizinhos: síndico é flagrado agredindo morador idoso e é acusado de abuso em condomínio

Segundo relatos, ele aplica multas sem apresentar provas, impõe regras de forma arbitrária e até restringe o acesso de moradores aos apartamentos

Cidade Alerta|Do R7

Um síndico de um condomínio em Mogi Mirim, no interior de São Paulo, tem gerado revolta entre os moradores. Segundo relatos, ele se comporta como se fosse o dono do local, aplicando multas sem apresentar provas, impondo regras de forma arbitrária e até restringindo o acesso de moradores e proprietários aos apartamentos. Ainda há registros de agressões físicas contra condôminos, incluindo idosos.

Imagens de câmeras de segurança flagraram um episódio grave em que o síndico, de camiseta branca, aparece desferindo socos contra um morador idoso dentro do condomínio. Parte dos condôminos procuraram apoio policial e jurídico após a situação revoltante.

