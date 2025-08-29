Briga de vizinhos: uso compartilhado de caixa d’água causa confusão no interior de SP

O uso compartilhado de uma caixa d’água instalada no terreno terminou em uma disputa entre vizinhos em uma área rural de Paulínia, no interior de São Paulo. De um lado está Aldeci, inquilina que vive no local há menos de um ano e afirma que o casal de proprietários, Ciça e Valdir, fecha o registro de água para impedi-la de realizar tarefas domésticas, como lavar roupas.



Do outro lado, o casal nega as acusações e alega não interferir na distribuição da água. A convivência tem sido marcada por constantes atritos, que já envolveram brigas com faca e até acusações de ameaças e “pragas” contra o veículo da vizinha. Durante a presença da equipe de reportagem, o clima entre os envolvidos voltou a ficar tenso.



