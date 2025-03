Briga entre amigos em bar da zona leste de São Paulo termina em tragédia

Uma briga entre amigos em um bar na zona leste de São Paulo terminou em tragédia. Tudo começou quando Davi bateu a porta do carro de Rodrigo, gerando um bate-boca. Davi foi para casa, mas Rodrigo, armado com um facão e acompanhado de dois rapazes, decidiu ir até a residência do então amigo para "tirar satisfação". As imagens mostram Rodrigo batendo o facão no portão, tentando intimidar Davi, que estava em casa com dois amigos. A discussão rapidamente se transformou em uma agressão generalizada. Davi conseguiu desarmar Rodrigo e, com a ajuda dos dois comparsas, matou o ex-amigo. O trio fugiu com planos de deixar São Paulo, mas acabou preso antes de concretizar a fuga.



