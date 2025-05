Briga entre pai e filha termina em prisão no Rio de Janeiro

Uma briga entre pai e filha acabou com o pai atrás das grades, no Rio de Janeiro. Benedito Manuel Calixto, de 63 anos, nunca aceitou que a esposa falecida deixou a casa para a menina. As brigas entre os dois eram constantes e a filha conseguiu uma medida protetiva contra o pai. Ele não aceitou e foi, novamente, confrontar a jovem. Ela chamou a polícia, que o levou para a delegacia. Lá, eles descobriram que havia um mandado de busca e apreensão contra Benedito por posse ilegal de arma de fogo. Agora, ele está preso por descumprimento de medida protetiva e pelo revólver que estava em sua casa.



