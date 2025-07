Briga por herança: irmãs fazem acusações contra sobrinha após idosa morrer sob os cuidados dela

Maria Ivonete, a tia Ivone, morava na Bahia com o marido e não tinha filhos. Quando o companheiro morreu, ela foi convidada pela sobrinha Juliana para morar em São Paulo. Ivone aceitou porque assim ficaria mais perto das irmãs e poderia fazer um tratamento de saúde em hospital particular. Menos de um mês depois de chegar, a idosa morreu. As irmãs dela acusam a sobrinha Juliana de não ter cuidado bem dela e de não ter levado Ivone para o tratamento com médico particular. Elas também alegam que Juliana teria interesse nos bens da idosa, que teria recebido uma herança do marido. O repórter Leonardo Lara foi até Sorocaba, no interior de São Paulo, para tentar colocar Juliana e as irmãs da dona Ivone frente a frente.



