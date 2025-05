Cabo da PM é executado com tiro na cabeça durante ronda em Cubatão, na Baixada Santista (SP)

Neste sábado (24), a polícia intensificou as operações em uma comunidade em Cubatão, na Baixada Santista, para localizar os criminosos envolvidos na morte do cabo Julio. O policial, que tinha mais de 20 anos de serviço, foi atingido com um tiro na cabeça durante uma ronda. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. As equipes de segurança fecharam as entradas da comunidade e abordam motoristas em busca dos suspeitos. O velório do cabo Julio acontece neste domingo (25).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!