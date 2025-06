Caçada por ‘El Monstruo’: mãe e esposa de chefe do PCCito são presas

A caçada por “El Monstruo”, o chefe da facção criminosa conhecida como PCCito, continua. Na tentativa de fechar o cerco contra o criminoso procurado até pela Interpol, a polícia prendeu a mãe e a esposa de Erick Moreno Hernández. A mãe, Martina, era a responsável por arrecadar o dinheiro da facção peruana e fazer transferências bancárias para contas na Bolívia, no Paraguai e no Brasil, justamente os países onde o filho pode estar escondido. As autoridades agora acreditam que “El Monstruo” terá mais dificuldade para fugir, já que as duas são peças-chave na facção.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!