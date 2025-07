Cadeirante mata adversário após perder no jogo de bilhar e ser provocado com risos

Sandro, apesar da condição de cadeirante, é um homem perigosíssimo. Ele matou um homem a tiros após perder uma partida de bilhar em Araucária, no Paraná. Segundo testemunhas, depois que errou uma tacada, o adversário do Sandro teria rido da jogada dele. O jogo acabou, Sandro saiu por um momento e voltou armado. A câmera de segurança do local registrou a vítima, de 42 anos, atingida pelos disparos. Sandro conseguiu fugir, mas deixou a arma do crime cair. Agora a polícia tenta localizar o assassino, que já tem várias passagens por tráfico de drogas e já tentou matar outra vítima a tiros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!