Câmera de segurança flagra jovem sendo agredida na rua pelo namorado no interior de São Paulo

Imagens de câmeras de segurança registraram a agressão contra uma jovem, no interior de São Paulo. Léia já havia sido atacada dentro de casa pelo namorado, identificado como Carlão, e saiu correndo em busca de ajuda, mas foi alcançada e espancada na rua. O suspeito só deixou o local quando as luzes de uma residência próxima se acenderam.



Segundo a polícia, a violência teria sido motivada por ciúmes, após uma discussão ocorrida em um forró, onde um amigo teria pago uma bebida para a vítima. Dentro da casa, ficaram marcas da briga, como vidros quebrados e mechas de cabelo. Léia está internada em estado grave na UTI, enquanto Carlão segue foragido. Ele foi flagrado abandonando o carro da vítima antes de desaparecer.



