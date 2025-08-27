Logo R7.com
Câmera de segurança flagra jovem sendo agredida na rua pelo namorado no interior de São Paulo

Léia já tinha sido espancada dentro de casa pelo suspeito, mas fugiu para a rua em busca de ajuda

Cidade Alerta

Imagens de câmeras de segurança registraram a agressão contra uma jovem, no interior de São Paulo. Léia já havia sido atacada dentro de casa pelo namorado, identificado como Carlão, e saiu correndo em busca de ajuda, mas foi alcançada e espancada na rua. O suspeito só deixou o local quando as luzes de uma residência próxima se acenderam.

Segundo a polícia, a violência teria sido motivada por ciúmes, após uma discussão ocorrida em um forró, onde um amigo teria pago uma bebida para a vítima. Dentro da casa, ficaram marcas da briga, como vidros quebrados e mechas de cabelo. Léia está internada em estado grave na UTI, enquanto Carlão segue foragido. Ele foi flagrado abandonando o carro da vítima antes de desaparecer.

