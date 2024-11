Câmeras de segurança flagram momento em que bandidos invadem casa de vereador e atiram no irmão dele

Câmeras de segurança flagraram o momento em que bandidos invadiram casa de um vereador em Sumaré, no interior de São Paulo, e atiraram no irmão dele. Luís Tavares, de 51 anos, é policial militar aposentado. Toda ação durou pouco mais de dois minutos. Um crime aparentemente muito bem planejado, com, pelo menos, quatro bandidos que usaram dois carros. O policial militar foi baleado no ombro e a bala também acertou o queixo. Ele passou por cirurgia e segue hospitalizado.