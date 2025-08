Câmeras de segurança revelam que gerente de cafeteria foi executada em crime passional

A morte de Leuciene Souza, gerente de cafeteria em Boituva (SP), teve uma reviravolta inesperada. Conhecida como “Léo”, a vítima foi sequestrada ao sair do trabalho, levada até uma rodovia, baleada na perna e depois assassinada com um tiro na cabeça. O crime inicialmente foi tratado como latrocínio, já que o carro e a bolsa dela foram levados. Câmeras de segurança, no entanto, revelaram que uma mulher com boné monitorava a vítima desde a saída do trabalho. As imagens mostram a suspeita seguindo “Léo” por várias ruas até abordá-la com uma arma. A mulher foi identificada como Andreia Santos, que acabou presa. Segundo a polícia, a suspeita descobriu que ela e a vítima se relacionavam com o mesmo homem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!