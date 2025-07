Câmeras do Smart Sampa ajudam a identificar mais um foragido da Justiça

Câmeras do programa Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, ajudaram a identificar mais um procurado da Justiça. Flávio Eduardo dos Santos, de 49 anos, foi condenado a sete anos por roubo. Ele é namorado da vereadora Silvia Ferraro, do PSOL, que teve como uma das atuações como parlamentar se posicionar contra a implementação das câmeras do Smart Sampa. Esse sistema já ajudou a capturar mais de 1.100 foragidos somente neste ano e auxiliou na prisão de mais de 2.700 criminosos em flagrante e na localização de 73 pessoas desaparecidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!