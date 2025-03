Caminhoneiro desaparecido em MG transferiu dinheiro para a filha e prometeu explicar antes de sumir

O Corpo de Bombeiros, parentes e amigos intensificam as buscas por Francimar, o caminhoneiro de 44 anos desaparecido em Extrema (MG). Ele sumiu após sair de casa para procurar emprego em uma cooperativa da região, cercada por mata fechada. Câmeras de segurança o flagraram caminhando sozinho, mas ele nunca chegou ao destino. A filha dele revelou a última mensagem do pai, que transferiu dinheiro a ela com a promessa de explicar depois, antes de sumir.