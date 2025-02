Cantor Oruam é preso e causa tumulto no Rio de Janeiro

O cantor Oruam foi preso na tarde desta quinta (20) no Rio de Janeiro. As primeiras informações são de que o artista recebeu uma ordem de parada no trânsito e não respeitou, saindo em alta velocidade na contramão. A prisão dele causou tumulto e a polícia precisou usar spray de pimenta para dispersar uma multidão que aglomerou no entorno da viatura. Oruam é filho de Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho, que está preso



