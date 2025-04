Casa de produtor encontrado morto em São Paulo estava destrancada quando o corpo foi descoberto

A casa de Eduardo Sales, produtor de elenco, de 41 anos, encontrado morto em São Paulo, estava destrancada quando o corpo foi descoberto. Os vizinhos estranharam o silêncio constante no apartamento de Eduardo, que tinha sempre muita movimentação, e o cheiro que vinha de lá, quando chamaram a polícia. O estado de decomposição do corpo indicava que ele tinha morrido há cerca de quatro dias. Não havia sinais de arrombamento na casa, nem marcas de agressão no corpo dele. A polícia continua investigando para saber se houve algum crime.



