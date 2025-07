Casal alvo de emboscada do ‘turco da zona leste’ quebra o silêncio ao Cidade Alerta

O casal alvo da emboscada que ficou conhecida como o “caso do turco da zona leste” quebrou o silêncio e falou com exclusividade ao Cidade Alerta. Juliano, dono de um haras, e a namorada Suellen, ex do turco, foram vítimas de uma tentativa de homicídio. Segundo a investigação, o suspeito, inconformado com o fim do relacionamento, teria contratado um grupo para matar Juliano. Preso, ele negou envolvimento. O casal decidiu dar a versão deles após a prisão do suspeito, mas impôs uma condição: a gravação teria que acontecer em um local secreto, por medo de represálias.



