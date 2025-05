Casal é encontrado morto dentro de casa com ferimentos de faca na zona rural de São Paulo

Ana Paula e José foram encontrados mortos dentro de casa na zona rural de Bragança Paulista (SP). Os corpos tinham vários sinais de ferimentos de faca. Na noite anterior, os dois estiveram em um bar que sempre frequentavam. O dono do local garantiu que não teve nenhuma confusão, mas a polícia investiga. A filha de Ana Paula revelou que, nos últimos dias, a mãe estava estranha. Ela quase não falava e parecia estar escondendo algo. Imagens mostram três pessoas perto do local do crime. Elas já foram ouvidas e, por enquanto, a participação delas está descartada. A polícia continua investigando o crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!