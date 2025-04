Casal que sequestrava idosos é preso na zona leste de São Paulo

Um casal que sequestrava idosos na zona leste de São Paulo foi preso. Eles mantinham pessoas de idade em cárcere por horas enquanto faziam a limpa nas contas bancárias. Porém, na última vez, eles foram descobertos. O casal sequestrou um vendedor na porta de um banco e o levou até uma agência. Eles levavam uma criança nos crimes para não levantar suspeitas. O gerente do banco desconfiou e fez uma série de perguntas que a sequestradora não soube responder. Ela ficou com medo de ser descoberta, avisou o comparsa e logo liberaram a vítima. Depois de uma longa investigação, os dois foram presos.



