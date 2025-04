Caso amoroso entre vítima e amiga termina em morte por asfixia em Minas Gerais

Jéssica Freitas Santos Silva, de 23 anos, foi encontrada morta no apartamento em que morava sozinha pela, até então, amiga, Vanessa. A jovem trabalhava em uma multinacional em Extrema, Minas Gerais e, um dia, não compareceu ao serviço. Vanessa achou estranho e foi até a casa da colega checar o que tinha acontecido. Ao ver o corpo de Jéssica, ela chamou a família, que não entendeu quando começaram a falar de suicídio, já que a jovem nunca apresentou sinais de que estava passando por algo. Porém, ao checar o celular da vítima, descobriram que Vanessa e Jéssica tinham um caso amoroso e o marido de Vanessa, Wilson, teria descoberto tudo. Além de tudo, a família de Jéssica recebeu o laudo do IML com a causa da morte dela: asfixia.



