Caso Ana Beatriz: mãe de recém-nascida desaparecida é levada a unidade de saúde com sangramentos

Eduarda, mãe da recém-nascida Ana Beatriz Silva de Oliveira, que está desaparecida em Novo Lino (AL) e teria sido sequestrada, precisou ser levada a uma unidade de saúde. Ela foi escoltada por uma equipe da Polícia Militar após passar mal e apresentar sangramentos. O advogado da família reforçou que ela teria se sentido mal por conta do período pós-parto e pressão psicológica por conta do desaparecimento da filha.



