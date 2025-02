Caso Cláudio José: filho ajuda nas buscas pelo motorista de aplicativo que sumiu em São Paulo

Novas imagens mostram uma pessoa no banco do passageiro traseiro do carro de Cláudio José, o motorista de aplicativo que desapareceu. Um casal foi preso no interior de São Paulo, acusado de matar outro motorista de aplicativo na semana passada, e o telefone de Cláudio estava na agenda desse casal, o que torna o caso ainda mais intrigante. O Cidade Alerta teve acesso à última troca de mensagens do motorista desaparecido com a esposa, Graziela. Ela contou como o marido estava antes de sair para atender a corrida pelo aplicativo.