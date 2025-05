Caso Fernanda Bonin: dois suspeitos são presos de envolvimento na morte da professora

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte da professora Fernanda Bonin, ocorrida após cair em uma emboscada planejada pela ex-companheira. O crime aconteceu após um pedido de ajuda alegando problemas no carro. Fernanda saiu preocupada após a ex-companheira afirmar que os filhos estavam com ela. Dois suspeitos, incluindo o homem que foi flagrado abandonando o carro da vítima, já foram presos. As autoridades ainda buscam determinar o envolvimento de uma terceira pessoa e investigam as motivações, que podem incluir questões passionais e financeiras.



