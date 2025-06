Caso Larissa Manuela: homem flagrado em câmeras de segurança revela que não tem ligação com o crime

Larissa Manuela, de 10 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Barueri, na Grande São Paulo, com quatro facadas no pescoço e tórax. Um homem havia sido flagrado por câmeras de segurança e teria sido apontado como um possível suspeito. Agora, após as acusações, ele se retratou e foi até a delegacia prestar depoimento, onde alegou que não tem ligação alguma com o crime. Ele ainda levou as roupas que estava utilizando no flagrante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!