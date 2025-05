Caso Matheus: amigo confessa ter matado jovem de 19 anos no interior de São Paulo

Matheus, de 19 anos, estava desaparecido há uma semana após sair de casa em Tatuí, no interior de São Paulo, para vender um videogame antigo para um amigo. Agora, o corpo do jovem foi encontrado em uma área de mata. A polícia informou que esse mesmo amigo da vítima, de 21 anos, confessou ter atraído Matheus para uma emboscada devido a desavenças entre eles. O suspeito usou a desculpa da compra para cometer o crime.



