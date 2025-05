Caso Nelson: esposa de empresário desaparecido reconhece rapaz usando boné dele em filmagem

A esposa do empresário Nelson Carreira Filho, desaparecido há mais de uma semana, fez revelações ao Cidade Alerta. Ela disse que sabe quem é o rapaz que apareceu usando o boné de Nelson na mesma região e horário em que o carro dele foi abandonado. O homem seria uma pessoa próxima e de confiança do empresário. A filha adolescente de Nelson foi quem percebeu o detalhe no boné e chamou a atenção dos investigadores. O empresário foi para uma reunião de negócios no interior de São Paulo e não voltou mais. O carro de luxo dele foi encontrado a dois quilômetros de distância de onde ele mora no dia seguinte ao sumiço. A esposa acredita que Nelson não tenha saído do interior.



