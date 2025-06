Caso Nelson: polícia prende esposa do homem que matou o empresário em reunião de negócios

O empresário Nelson desapareceu após uma reunião de negócios no interior de São Paulo. Foi presa a esposa de Marlon, o empresário com quem a vítima foi se encontrar em Cravinhos para acertar negócios milionários do ramo farmacêutico. Para a polícia, Marcela foi cúmplice do marido e já sabia da morte de Nelson quando veio para São Paulo oferecer ajuda nas buscas. Tadeu, sócio de Marlon, também já está preso. Marlon, que confessou ter atirado em Nelson, ainda está foragido. Ele disse que atirou em Nelson depois de uma discussão, e alegou que estava sendo extorquido. Na sequência, jogou o corpo de Nelson e a arma usada no crime em um rio.



