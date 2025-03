Caso Vitória: polícia faz teste do luminol em carro após manchas de sangue serem encontradas

Na noite desta sexta-feira (7), policiais estão fazendo o teste do luminol em um dos veículos de um suspeito no caso Vitória. O carro já foi analisado por Rambo, o cão farejador da polícia e, nele, foram encontrados três fios de cabelo, que foram enviados para análise. Além disso, uma mancha de sangue foi descoberta no porta-malas e, também, no câmbio. O advogado do caso falou com o Cidade Alerta e disse que há um pedido de prisão encaminhado caso o sangue seja de Vitória.



