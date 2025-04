Cemitério clandestino do Comando Vermelho é encontrado no Rio de Janeiro

A polícia do Rio de Janeiro descobriu um grande cemitério clandestino utilizado por uma das maiores facções criminosas do Brasil, o Comando Vermelho. Por enquanto, foram encontradas oito covas e vários corpos, em diferentes estados de decomposição. Isso indica que o local já era utilizado pelo crime organizado há muito tempo. Segundo as investigações, quem comanda a área é o traficante Popeye, filho de um dos fundadores do Comando Vermelho, morto nos anos 90.



