Chefe de facção é morto dentro da prisão; arma entrou na penitenciária com auxílio de drone

O chefe de facção Jackson Peixoto Rodrigues, o "Nego Jackson", levou sete tiros dentro da cela onde estava preso em Canoas, no Rio Grande do Sul. Dois detentos foram identificados como os assassinos e cinco servidores da superintendência de serviços penitenciários foram afastados das funções. A arma usada na execução entrou na penitenciária com o auxílio de um drone.