Chuva forte com granizo atinge São Paulo na tarde desta terça (18)

Uma chuva forte com granizo atinge a capital paulista na tarde desta terça (18). Já há registro de ruas alagadas e alerta severo na zona leste. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, também foi atingido pelo temporal. O avião do presidente Lula estava a caminho do estado de São Paulo e precisou arremeter na hora do pouso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!