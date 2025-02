Chuvas alagam estação de metrô em São Paulo, e pessoas se seguram em grade para não serem arrastadas

As fortes chuvas em São Paulo resultaram em alagamentos severos, comprometendo o transporte público e causando quedas de energia em diversos bairros. A Defesa Civil emitiu um alerta severo para a cidade. Uma estação de metrô na zona norte da cidade ficou alagada, fazendo com que as pessoas se segurassem nas grades para não serem arrastadas pela força da água. Um congestionamento recorde de 745 quilômetros foi registrado no município.