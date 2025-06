Cidade Alerta investiga o submundo das idosas garotas de programa no centro de São Paulo

O Cidade Alerta foi até o centro de São Paulo investigar o submundo das garotas de programa da terceira idade. As idosas, de 60, 65, 70 e até 75 anos, marcam ponto no Parque da Luz em busca de clientes e novas oportunidades em plena luz do dia. Algumas delas deram relatos à nossa reportagem e revelaram que buscam, na prostituição, uma forma de levar o sustento para casa.



