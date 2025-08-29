Comerciante de 81 anos é morto a facadas por atual namorado da ex-esposa

José Ferrari, comerciante de 81 anos conhecido na região de Campinas (SP), foi atacado ao sair de casa para trabalhar. O idoso se deparou com Arlindo Batista Filho, que estava armado com uma faca e o golpeou no pescoço e no tórax. Mesmo ferido, José conseguiu pedir ajuda a um vizinho, mas morreu no hospital três dias depois. Câmeras de segurança registraram o suspeito fugindo logo após o ataque.



Durante as investigações, a polícia descobriu que Arlindo não agiu sozinho. Outro homem, Adriano Festrati Borges, também foi preso. Ele é apontado como atual namorado da ex-mulher de José e havia contratado Arlindo para realizar reformas na casa da vítima pouco antes do crime. A polícia agora apura a motivação do homicídio.



