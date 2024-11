Comerciante é morta a tiros pelo ex-marido na região da 25 de Março, em São Paulo

Ao vivo no Cidade Alerta, o Capitão Costa Ramos, da Polícia Militar de São Paulo, fala sobre o feminicídio cometido na Ladeira Porto Geral, ao lado da 25 de Março, principal área de comércio popular da capital paulista, neste sábado (23). Inconformado com o fim do relacionamento, o criminoso foi armado até a loja da qual a ex é proprietária e abriu fogo. A vítima, de 42 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O assassino foi contido por populares e acabou preso em flagrante.