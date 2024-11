Comerciante é morto a golpes de faca depois de cobrar dívida de R$ 47

Thiago Souza Campos, de 37 anos, foi morto a facadas após cobrar uma dívida de R$ 47 em Diadema, na Grande São Paulo. Após cobrar José Carlos dos Santos, ele foi golpeado com um facão e morreu na hora. Segundo a irmã da vítima, José era cliente do bar há alguns anos. No dia do crime, ele chegou ao local e, na hora de pagar, não concordou com o valor. Ele esperou Thiago fechar o comércio para cometer o assassinato.