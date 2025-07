Comerciante é preso após colocar fogo no próprio carro e tentar incendiar loja da ex-mulher em MG

Um comerciante foi preso após colocar fogo no próprio carro no estacionamento do Montes Claros Shopping, em Minas Gerais, e tentar incendiar a loja de brinquedos da ex-mulher. Em surto, ele espalhou querosene pelo local e ameaçou atear fogo. A Polícia Militar interveio e conseguiu imobilizar o homem, que chegou a tentar tirar a própria vida dentro da loja. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados, a área foi isolada e o homem, levado sob escolta para um hospital, onde permanece internado.



