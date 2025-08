Comissária de bordo se recusa a abortar e é morta pelo pai do bebê de forma brutal

A comissária de bordo Dinorah foi assassinada de forma brutal. A mulher de 35 anos estava dentro de casa, amamentando a filha de 8 meses, quando foi baleada. Dois homens encapuzados invadiram o imóvel e efetuaram os disparos. O crime foi encomendado pelo pai da bebê. Mike era copiloto e se envolveu com Dinorah. Só que ele tinha uma namorada e não queria que a amante continuasse com a gravidez. Dinorah se recusou a abortar, e foi quando o homem teve a ideia de matá-la. Ele planejou tudo com a ajuda da mãe da namorada dele. No total, dez pessoas participaram do crime e agora são julgadas pela Justiça de Pernambuco.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!