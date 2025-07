Confusão e pancadaria: aniversariante reclama da demora dos garçons e apanha em bar

O aniversário de dona Lili, de 69 anos, em um bar terminou em confusão e pancadaria. Ela foi reclamar da demora dos garçons em trazer a bebida e acabou apanhando. Os convidados da dona Lili também foram agredidos pelo dono e funcionários do restaurante. Um outro cliente que estava no local chegou a cair e precisou ser socorrido. O Cidade Alerta entrou em contato com a dona Lili para uma surpresa. Uma equipe entregou um bolo de aniversário na casa dela.



