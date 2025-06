Confusão ou desafeto? Jovem é assassinado a tiros por homem misterioso em São Paulo

Natan, de 26 anos, foi encurralado e morto por um homem misterioso em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Ele estava sentado na frente de uma farmácia em funcionamento e, quando percebeu a chegada do assassino, tentou correr, mas foi atingido e caiu. Natan ainda pegou uma porta velha para se proteger dos tiros, mas o suspeito tinha duas armas e executou o jovem. Segundo a polícia, a vítima não tinha passagens criminais. A suspeita é de que Natan tenha sido confundido com outra pessoa, ou tenha se envolvido com algum desafeto do crime organizado.



