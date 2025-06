Corpo de empresário encontrado morto no autódromo não apresentava lesões, afirma delegada

Nesta terça (3), a polícia encontrou, no Autódromo de Interlagos, o corpo do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, que estava desaparecido desde a última sexta (30). A diretora-geral do DHPP, Ivalda Aleixo, realizou uma coletiva de imprensa durante a tarde para apresentar as últimas informações sobre a investigação. Ela confirmou que a vítima foi encontrada sem as calças e os tênis. O corpo não apresentava lesões aparentes. O capacete de Adalberto também foi recuperado. O caso é investigado como morte suspeito.