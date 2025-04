Corpo de estudante da USP desaparecida é encontrado em estacionamento da zona leste de SP

A estudante da USP, Bruna Oliveira de Silva, de 28 anos, foi encontrada morta em um estacionamento da zona leste de São Paulo após cinco dias desaparecida. Ela sumiu depois de retornar da casa do namorado no último domingo (13). A jovem teria pedido dinheiro para o companheiro para pegar um carro de aplicativo do terminal Itaquera até a casa onde morava, mas a corrida nunca aconteceu. O corpo da jovem foi encontrado nos fundos de um estacionamento privado na mesma região de onde ela sumiu. Agora, a polícia aguarda os resultados dos exames para saber como a estudante foi morta.



